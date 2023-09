POL-HRO: Ruhestörer greifen Polizeibeamten an

Hagenow (ots) -



Der Einsatz begann für das Polizeirevier Hagenow am gestrigen Abend

gegen 23:15 Uhr mit einer Meldung zu einer Ruhestörung im Stadtgebiet

Hagenow. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten des

Polizeireviers Hagenow auf vier aus der Ukraine stammende Personen.

Unter ihnen befand sich ein 30-jähriger Mann, der per Haftbefehl

gesucht wurde. Während der Gesuchte durch die eingesetzten

Polizeikräfte festgenommen wurde, versuchten die weiteren Anwesenden

verbal auf die Polizeibeamten einzureden und bedrängten diese zudem

wiederholt. Schlussendlich bewarf einer der Anwesenden einen

Polizeibeamten mit einer gefüllten Getränkedose und traf diesen im

Gesicht. Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen

Dienst jedoch fortsetzen. Nachdem der Tatverdächtige sich den

polizeilichen Maßnahmen zunächst entzog, wurde er kurze Zeit später

wiedererkannt und in Gewahrsam genommen werden.



Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.



Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





