POL-NB: Tiefstehende Sonne führt zu Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, LK MSE

Am Nachmittag des 28.09.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Nach ersten Ermittlungen befuhr der aus der Stadt Neustrelitz stammende 38-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die Bundesstraße 198 aus Richtung Wesenberg kommend in Richtung Below. Nach eigenen Angaben des Fahrzeugführers des Mercedes-Benz übersah er durch die tiefstehende Sonne das abbremsende Fahrzeug (VW) vor ihm. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der VW wurde durch den Aufprall auf das, verkehrsbedingt an einer Baustellenampel wartende, Fahrzeug (Mitsubishi) geschoben. Durch die Kollision wurde die 18-jährige Fahrzeugführerin des VW leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und die Beseitigung der Unfallschäden war die B 198 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wesenberg kam mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



