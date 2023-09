POL-LWL: Steckdose in Einfamilienhaus geriet in Brand

Parchim (ots) -



Im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Parchim ist am Donnerstagmorgen eine Steckdose in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 08 Uhr in der Straße "Am Alten Friedhof". Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz. Durch den Brand wurden etwa 5 Quadratmeter einer Holzvertäfelung in Mitleidenschaft gezogen. Der durch den Brand angerichtete Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Offenbar hat ein technischer Defekt an der Steckdose das Feuer verursacht. Personen wurden nicht verletzt.



