POL-HRO: Mehrere Einsätze mit alkoholisierten Verkehrsteilnehmern in Rostock

Die Beamten der Rostocker Polizei konnten am gestrigen Mittwoch gleich fünf Verkehrsteilnehmer feststellen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen.



Für die Erstattung einer Strafanzeige erschien eine 56-jährige deutsche Radfahrerin gegen 18:15 Uhr im Polizeirevier Lichtenhagen. Nachdem in einem andauernden Gespräch mit den Beamten weder strafrechtliche Relevanz noch anderer polizeilicher Handlungsbedarf erkennbar wurden, konnten diese jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft der Rostockerin wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille.



Gegen 23:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Eine Volvo-Fahrerin konnte zunächst bei mehreren misslungenen Einparkversuchen beobachtet werden, bevor sie ihren Pkw quer auf der Fahrbahn abstellte. Als die inzwischen alarmierten Beamten eintrafen, konnten sie die im Landkreis Rostock wohnende Jugendliche noch im Fahrzeug ihres Lebensgefährten antreffen. Ein bei der 16-jährigen Deutschen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.



Darüber hinaus konnten weitere alkoholisierte Fahrzeugführer und Radfahrer festgestellt werden. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben hierbei Werte zwischen 1,70 und 2,33 Promille. Die Weiterfahrt wurde für alle Verkehrssünder untersagt und das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell