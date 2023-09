POL-HST: Schwerer Unfall bei Richtenberg

Richtenberg (ots) -



Am Mittwoch, dem 27.09.2023 gegen 13:00 Uhr befuhren eine 63-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Hyundai und ihr 68-jähriger deutscher Beifahrer die Landesstraße 212 in Richtung Velgast, als sie kurz hinter dem Ortsausgang Richtenberg aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkamen.



Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, der Beifahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden - es entstand ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell