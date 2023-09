POL-HST: Drei Verletzte nach Unfall zwischen Bus und Radfahrer

Stralsund (ots) -



Am Mittwoch, dem 27.09.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr ein Linienbus in Stralsund die Heinrich-v.-Stephan-Straße in Richtung Heinrich-Heine-Ring und wollte auf diese nach rechts abbiegen. Hierbei übersah der 42-jährige deutsche Busfahrer augenscheinlich einen von links auf dem Radweg befindlichen und letztlich vorfahrtsberechtigten 41-jährigen deutschen Radfahrer.



Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Radfahrer leicht. Aufgrund der Gefahrenbremsung verletzten sich eine 49-jährige syrische Businsassin leicht und eine 39-jährige ukrainische Businsassin schwer. Alle Drei kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.



