POL-SN: Kind nach Verkehrsunfall auf dem Schulweg verletzt

Ein 11-jähriger Junge wurde am gestrigen Tag bei einem Verkehrsunfall in der Weststadt leicht verletzt. Das Kind befand sich gegen 13.00 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule und wollte laut ersten Erkenntnissen noch rechtzeitig die Straßenbahn an einem Haltepunkt an der Lübecker Straße erreichen. In der Eile wurde von ihm mutmaßlich das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtet.



Als der Junge die Fahrbahn überquerte, wurde er vom Wagen einer 59-jährigen Schwerinerin erfasst und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Der Verletzte wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.



Der genaue Unfallhergang ist Ermittlungsgegenstand des Kriminalkommissariats Schwerin. Das Kind verfügt über die ukrainische Staatsangehörigkeit; bei der Fahrerin des Pkw handelt es sich um eine Deutsche.



Die Polizei bittet vor dem Hintergrund dieses Unfalles noch einmal alle Verkehrssteilnehmer um besondere Aufmerksamkeit an Bushaltestellen und Straßenbahnhaltestellen. Insbesondere an diesen Punkten sollte immer mit Schulkindern gerechnet werden, denen die Umsicht für die Gefahren des Straßenverkehrs oft noch fehlt.



Die Schweriner Polizei gibt aus gegebenem Anlass noch einmal hilfreiche Tipps für einen sicheren Schulweg:



- Üben Sie mit ihrem Kind die korrekte Nutzung von Querungshilfen,

insbesondere an Ampelanlagen und Zebrastreifen.

- Trainieren Sie vorher mit ihrem Kind den neuen Schulweg - zur

Schule und zurück.

- Ihr Kind sollte mit heller Kleidung unterwegs sein; noch besser

mit reflektierenden Materialien.

- Die Schultasche sollte mit Reflektorstreifen ausgestattet sein.

- Beobachten Sie den Verkehr aus Sicht ihres Kindes. Besprechen

und erläutern Sie mögliche Gefahrenquellen auf dieser Augenhöhe.

- Lassen Sie Ihr Kind nach einer angemessenen Zeit allein oder in

der Gruppe zur Schule gehen.



