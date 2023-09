POL-SN: Erneut Polizeieinsatz wegen Spielzeugwaffe

Schwerin (ots) -



Ein Schwerin kam es am gestrigen Abend erneut zu einem Polizeieinsatz wegen des Hantierens mit einer mutmaßlichen Spielzeugwaffe:



Gegen 18.00 Uhr wurde ein Zeuge am Haltepunkt Hegelstraße auf eine Personengruppe aufmerksam, aus der heraus eine Person mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte und rief die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Anwesenden zunächst, im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte jedoch ein 16-jähriger Syrer aufgegriffen werden. Der Jugendliche hatte Zubehör einer Softair-Waffe bei sich und wurde zu seinen Eltern gebracht. Der Gegenstand wurde sichergestellt. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun die Ermittlungen in Zusammenhang mit diesem Sachverhalt.



Die Polizei rät dringend, in der Öffentlichkeit nicht mit waffenähnlichen Gegenständen zu hantieren.

Mitmenschen könnten dadurch verängstigt werden.

Die Polizei wird einen solchen Einsatz immer unter größter Beachtung der Eigensicherung wahrnehmen und muss stets von einer echten Schusswaffe ausgehen.

Fehlbeurteilungen können sehr schnell zu schlimmen Folgen führen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell