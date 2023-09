POL-LWL: Einbruch in Apotheke

Pampow (ots) -



Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen in eine Apotheke in Pampow eingebrochen. Ob die Täter dort etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Jedoch richteten die Einbrecher einen vorläufig geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Laut einer Zeugenaussage sollen sich mehrere Täter gegen 05:30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür Zutritt zur Apotheke verschafft haben. Offenbar durchsuchten die Einbrecher anschließend die Räumlichkeiten. Wenig später flüchteten die Täter in Richtung eines naheliegenden Discounters. Die Polizei stellte im Zuge der Fahndung vier Tatverdächtige bei Schwerin-Süd fest, die mit Fahrräder unterwegs waren. Die Täter ließen beim Erblicken der Polizei ihre Fahrräder zurück und flüchteten zu Fuß über ein Bahngleis auf ein angrenzendes Feld und verschwanden anschließend in der Dunkelheit. Die Fahndung nach den Einbrechern dauerte am Morgen noch an. Auch ein Fährtenhund der Polizei kam hierzu zum Einsatz. Unterdessen hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert.



