Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Details anzeigen unbekannter Tatverdächtiger in Stralsund unbekannter Tatverdächtiger in Stralsund

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei Stralsund die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Polizei in Stralsund wurde Ende Mai 2023 angezeigt, dass mit einer abhandengekommenen Bankkarte unberechtigt sowohl am 20.05.2023, 16:27 Uhr an einem Geldautomaten der HypoVereinsbank in Stralsund als auch am 21.05.2023, 06:43 Uhr an einem Geldautomaten der Pommerschen Volksbank in Stralsund Geld abgehoben wurde.

Nach Ausschöpfung anderer Ermittlungsansätze erhofft sich die Kriminalpolizei mit Veröffentlichung der Aufzeichnungen der Videokameras nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

helle Hautfarbe/Teint,

schlanke Statur,

kurzes Haar,

zur Tatzeit bekleidet mit einer Jeanshose, blaues T-Shirt, dunkle Kapuzen-Sweatjacke und einem rot-weiß-blauen Basecap sowie einem Rucksack.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund (03831/28900), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.