Stavenhagen: Einweihung von Parkplatz Wallstraße und Franzosenweg

Landesbauminister Cristian Pegel wird Morgen mit dem Stavenhagener Bürgermeister Stefan Guzu den neuen Parkplatz in der Wallstraße und den sanierten Franzosenweg einweihen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 29. September 2023, 12.30 Uhr

Ort: 17153 Stavenhagen, Parkplatz Wallstraße

und Franzosenweg

Mit dem neuen Parkplatz an der nördlichen Wallstraße wird die Parksituation in der Altstadt wesentlich verbessert. Die 50 entstandenen Parkplätze erhielten eine Befestigung mit Betonsteinpflaster, die Zufahrtsstraße mit Granitkleinpflaster. Regenentwässerung, Papierkörbe, insektenfreundliche Leuchten, eine E-Ladesäule sowie ein öffentliches barrierefreies WC wurden errichtet und Grünflächen angelegt. Insgesamt 210.000 Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Kommune wurden in dieses Projekt investiert.

Der Franzosenweg ist eine Anliegerstraße im Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ von Stavenhagen und bildet den Hauptzugang zum Schlosspark. Ein gut 100 Meter langer Teil wurde mit Granitpflasterung erneuert, die Gehwege mit Betonsteinpflaster. Hierfür wurden knapp 230.000 Euro Städtebaufördermittel aufgewendet.