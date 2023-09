POL-NB: Vollsperrung der BAB 11, Höhe Penkun nach LKW- Unfall (LK V-G)

Details anzeigen Verunfallter LKW BAB 11 Verunfallter LKW BAB 11

BAB 11 Penkun (LK V-G) (ots) -



Auf der BAB 11 kurz vor der Anschlussstelle Penkun in Fahrtrichtung Berlin ereignete sich am 27.09.2023 um 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 65-jährige polnische Fahrer eines LKW mit Auflieger kam auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Nebenanlage und dann wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er in der weiteren Folge mit der Mittelleitplanke kollidierte. Anschließend kippte der LKW, welcher mit Raps beladen war, auf die Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen, wobei die Ladung über beide Richtungsfahrbahnen verteilt wurde. Die BAB 11 musste daraufhin für beide Fahrrichtungen voll gesperrt werden. Vor Ort kamen 4 Streifenbesatzungen der Landespolizei, die Bundespolizei und der Rettungsdienst zum Einsatz. Es kam zu starker Staubildung, welche durch die Einsatzkräfte schrittweise aufgelöst werden konnte. Die Bergung des verunfallten LKW war gegen 22:00 Uhr beendet. Durch die verschüttete Ladung wurde die Fahrbahn stark verunreinigt. Aus diesem Grund wurde durch die zuständige Straßenmeisterei eine Spezialfirma angefordert. Die Reinigung der Fahrbahn und die damit verbundene Vollsperrung der BAB 11 beider Fahrrichtungen zw. der Anschlussstelle Penkun und dem Grenzübergang Pomellen wird voraussichtlich noch bis ca. 05 Uhr bestehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro. Der leicht verletzte LKW Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell