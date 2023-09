POL-HWI: Unbekannter dringt unbemerkt in Haus ein

Wismar (ots) -



Nachdem am gestrigen Tag ein Fall bekannt geworden ist, in dem eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus eingedrungen und Wertsachen entwendet haben soll, rät die Polizei zur Achtsamkeit.

Auch wenn Sie sich noch in Sichtweite des Hauses aufhalten, sollten Türen verschlossen und Haustür- bzw. Wohnungsschlüssel nicht steckengelassen werden. Um sich vor Einbrechern zu schützen, gilt, Fenster und Türen bei Verlassen des Hauses stets zu verschließen. Ein angekipptes Fenster ist eine einfache Einstiegsmöglichkeit für Einbrecher. Weitere Hinweise für ein einbruchssicheres Zuhause finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/



Im gestrigen Fall hielt sich die Geschädigte während der Tatzeit in ihrem Garten am Haus im Flöter Weg auf. Der Täter drangen hier scheinbar unbemerkt durch eine nicht verschlossene Tür in das Gebäude ein und entwendete eine Geldbörse. Augenscheinlich wurde keine Gewalt angewendet, um in die Räumlichkeiten einzudringen. Zwar ist der Stehlschaden in dem Fall vergleichsweise gering, trotzdem kann das Wissen, dass eine fremde Person mit krimineller Absicht im eigenen Heim war, zur psychischen Belastung werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.



