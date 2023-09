POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 - Frau prallt gegen Baum

LK Vorpommern-Greifswald (ots) -



Heute Morgen (27. September 2023, gegen 09:00 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109, bei dem eine 78-Jährige schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem PKW aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Anklam, als sie 200 Meter vor der Kreuzung Ramitzow/Klein Bünzow nach rechts von der Fahrbahn abkam und infolgedessen gegen einen Baum prallte. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.



Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.500 Euro. Die Fahrbahn wurde für ca. eine Stunde voll gesperrt.



