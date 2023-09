POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind

LK Vorpommern-Greifswald (ots) -



In den Morgenstunden des heutigen 27.09.2023 ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Kind verletzt wurde.



Um 06:55 Uhr ist es auf der B104, zwischen Zerrenthin und Rossow, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer die B 104 aus Richtung Löcknitz kommend in Richtung Pasewalk. Auf Höhe einer Bushaltestelle zwischen Zerrenthin und Rossow lief plötzlich ein zehnjähriges Mädchen auf die Fahrbahn.



Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung sowie einem Ausweichmanöver konnte der 64-jährige Fahrzeugführer den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde schwerverletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.



