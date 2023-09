POL-HWI: Polizisten retten Mann aus dem Wasser

Warin (ots) -



Am 25. September haben Polizeikräfte aus Wismar und Sternberg einen Angler aus dem Wasser gerettet, der zu ertrinken drohte.



Gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass Hilferufe vom Glammsee in Warin zu hören sind. Sofort alarmierte Polizeikräfte konnten einen Mann im See ausmachen, der sich an einem Boot festhielt und immer leiser um Hilfe rief. Zwei Polizeibeamte sprangen daraufhin in das Wasser und schwammen zu dem 65-jährigen Mann. Sie konnten ihn mit vereinten Kräften auf das Anglerboot ziehen und schließlich zurück zum Ufer rudern.



Hier wurde der Mann an die in der Zwischenzeit eingetroffenen Rettungskräfte wegen einer erheblichen Unterkühlung übergeben und in das Wismarer Krankenhaus gebracht.



Die beiden Polizeibeamten, die dem Mann vermutlich das Leben retteten, waren nach einer heißen Dusche bereits im nächsten Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell