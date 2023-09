LWSPA M-V: Verdacht der Brandstiftung im Hafen Waase/Ummanz

Waldeck (ots) -



Die Wasserschutzpolizei Sassnitz wurde am 26.09.2023 gegen 22.00 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass im Hafen Waase auf Ummanz ein Segelboot brennt. Am Boot des Typs "Neptun" entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000,-EUR. Ebenfalls beschädigt wurde ein daneben liegendes Boot durch den umgestürzten Mast, der Schaden hier beträgt ca. 2.ooo,-EUR. Die Sicherung des Brandortes und erste Ermittlungen erfolgten durch Beamte der Polizei Bergen und der Wasserschutzpolizei Stralsund. Das abgebrannte Boot liegt in flachem Wasser auf Grund. Die Brandbekämpfung sowie die Auslegung einer Ölsperre erfolgte durch Kameraden der Feuerwehren Ummanz, Gingst und Schaprode. Die Fortsetzung der Ermittlungen zur Brandursache erfolgt unter Hinzuziehung eines Sachverständigen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell