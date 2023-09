POL-GÜ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem aus Lalendorf

Lalendorf/Güstrow (ots) -



Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 15-Jährigen aus Lalendorf zurückgenommen.



Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5611596



Der Jugendliche kehrte eigenständig wieder in die Unterkunft zurück.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell