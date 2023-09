POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostocker Schule

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr zu einer Schule im Stadtteil Reutershagen gerufen worden. Dort soll ein 16-jähriger Schüler nach einem Streit mit einer Lehrerin die Schule verlassen haben. Nach Hinweisen von Mitschülern soll der deutsche Jugendliche in den vergangenen Tagen ein Video gezeigt haben, auf dem Drogen und ein waffenähnlicher Gegenstand zu sehen waren.



Die von der Schulleitung verständigten Polizeibeamten benachrichtigten die Erziehungsberechtigten und konnten den 16-Jährigen in der elterlichen Wohnung antreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine akute Gefahr für Schüler und Lehrer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an. Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 13:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



