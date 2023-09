POL-NB: Diebstahl von einem Solarpark mit einem Gesamtschaden von fast 230.000 Euro

Malchin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 25.09.2023 ist es zu einem Diebstahl auf dem Solarpark in der Malchiner Straße in 17139 Gielow gekommen, wobei ein Schaden von knapp 230.000 Euro entstanden ist.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft und zudem die Torzufahrt so manipuliert, dass ein Befahren mit einem Transporter oder LKW möglich war. In der Folge entwendeten die Täter von der Anlage 38 Wechselrichter und beschädigten dabei die entsprechenden Zuleitungen. Der Wert der entwendeten 38 Wechselrichter beträgt ca. 95.000 Euro, der entstandene Sachschaden sogar ca. 228.000 Euro.



Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter gegen 03:20 Uhr mit dem Diebstahl begonnen. Auf Grund der Anzahl der entwendeten Wechselrichter und einem Einzelgewicht von ca. 50 kg pro Wechselrichter wird davon ausgegangen, dass der Diebstahl zum einen einige Zeit angedauert hat und zum anderen ein entsprechend großes Fahrzeug, wie z.B. ein Transporter oder ein LKW benutzt wurde.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer am 25.09.2023 zwischen 03:00 und 05:00 Uhr mögliche Tatverdächtige oder Tatfahrzeuge auf bzw. im Bereich des Solarparks Gielow festgestellt hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



