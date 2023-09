POL-ANK: Leuchtende Kinderaugen auf der Insel Usedom zum Weltkindertag am 20. September 2023!

Details anzeigen PHK Silvio Gückstock steht Rede und Antwort rund um die Ausrüstung der Polizei PHK Silvio Gückstock steht Rede und Antwort rund um die Ausrüstung der Polizei

Gemeinsam mit Frau Simone Olscheweski (Kur- und Freizeitgestaltung) der Inselklinik "Haus Gothensee" in Heringsdorf organisierten Präventionsberater der PI Anklam zum Weltkindertag eine besondere Überraschung für die zurzeit in der Klinik befindlichen Kinder.



Die Kinder und Jugendlichen aus dem gesamten Bundesgebiet befinden sich drei bis vier Wochen in der Klinik zur sog. "Mutter/Vater-Kind-Kur" (Alter 0-12 Jahre) oder zu einer Rehabilationsmaßnahme (Diabetes, Psychosomatik oder Adipositas) im Alter von 3 - 18 Jahren.



Schon am Vormittag des 20.09.2023 hatte sich die Inselklinik etwas Besonderes ausgedacht und organisierte ein Sportfest. Am Nachmittag rundeten dann die Präventionsberater der Polizeiinspektion Anklam,PHM Dirk Joseph und PHK Silvio Gückstock, diesen besonderen Tag ab und stellten den Beruf des Polizisten und der Polizistin in den Mittelpunkt. Die Kinder konnten an der aufgebauten Mal- und Bastelstraße z.B. ihre eigenen Buttons kreieren. Auch konnten sie selbst testen wie schwer doch Teile der Körperschutzausrüstung sind und erfuhren vor allem, wofür diese gebraucht wird.

Und natürlich durfte ein Polizeiauto zum "Beschnuppern und Probesitzen" nicht fehlen.



Die Kinder und auch die Eltern hatten viele Fragen. Und so schauten am Ende des Tages die Akteure aus Polizei und Klinikalltag in viele glückliche Kinderaugen.

Insgesamt nahmen 60 Kinder mit ihren Begleitpersonen dieses Angebot dankend wahr.



Auch die "Nachwuchsgewinnung" kam nicht zu kurz. So sind sich einige nun doch sicher, später einmal Polizist bzw. Polizistin werden zu wollen.

Zitat von Leon (6 Jahre alt) aus Hamburg:

"Ich will dann doch Polizist werden. Papa ist dann ein bisschen traurig, weil ich nicht mehr zur Feuerwehr will, denn er ist Feuerwehrmann."

Ein gelungener Weltkindertag vor allem für die Kinder der Inselklinik Heringsdorf.



