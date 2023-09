Innenminister Christian Pegel erleichtert über Ermittlungsfortschritt in Pragsdorf

Landesinnenminister Christian Pegel erklärt zur heutigen Festnahme im Fall eines getöteten Sechsjährigen in Pragsdorf:

„Ich bin erleichtert, dass den Ermittlerinnen und Ermittlern mit der heutigen Festnahme ein wichtiger Fortschritt in den Ermittlungen gelungen ist, und bin Polizei und Justiz für die gute, sorgfältige und sehr engagierte Ermittlungsarbeit in diesem Fall dankbar, auch wenn dieses Ergebnis leider nichts mehr an dem gewaltsamen und brutalen Tod des Sechsjährigen ändern kann. Das junge Alter des Tatverdächtigen erschrickt mich persönlich sehr.

Die Eltern, Angehörigen und Freunden des Jungen haben nun ein wenig Gewissheit. Diese kann dennoch sicherlich nicht den Schmerz, den diese schreckliche Tat hinterlässt, verringern. Ihnen gilt weiterhin mein tiefes Mitgefühl in diesen schwersten Stunden der Trauer.“