POL-HWI: Tatverdächtiger nach Angriff auf 19-Jährigen in Haft

Am 23. September wurde die Polizei über einen Verletzten informiert, der angab, von einer Person angegriffen worden zu sein. Kurz darauf konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.



Gegen 21:20 Uhr befand sich der 19-jährige Geschädigte gemeinsam mit mehreren Bekannten am Platten Kamp in Wismar, als er eigenen Angaben zufolge ohne ersichtlichen Grund von einer weiteren Person mehrfach geschlagen und getreten worden sein soll. Dabei soll ihm außerdem seine Musikbox entwendet worden sein. Der Geschädigte konnte sich der Situation entziehen, erlitt durch den Angriff jedoch leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Wismarer Krankenhaus.



Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen später identifizieren. Der 18-Jährige, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde er am 25. September dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Wismar, der einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete, vorgeführt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



