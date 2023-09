POL-SN: Drei Diebstahlsdelikte in der Schelfstadt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Im Zeitraum vom 24. bis 25.9. kam es in der Schweriner Schelfstadt zu drei Diebstahlshandlungen, in deren Zusammenhang von der Polizei nun Zeugen gesucht werden:



So wurden in der August-Bebel-Straße von einem unbekannten Täter zwei E-Bikes entwendet, die auf einem Autoträger angeschlossen waren. Die Räder hatten einen Gesamtwert von über 6.000 Euro.



Des Weiteren drangen Unbekannte im gleichen Zeitraum gewaltsam in eine Kita in der Schelfstraße ein und entwendeten einen Computer. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 500 Euro beziffert; das Kriminalkommissariat Schwerin hat vor Ort Spuren gesichert.



Zu einer dritten Straftat im besagten Zeitraum kam es an der Schelfkirche: Hier versuchten Unbekannte, gewaltsam in die Kirche einzudringen. Dies schlug laut ersten Erkenntnissen fehl; der Sachschaden an den Türen wird auf etwa 1.000 geschätzt.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.



Wer sachdienliche Hinweise zu den Straftaten machen kann oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache in Verbindung zu setzen.



