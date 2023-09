POL-LWL: Quad von Privatgrundstück gestohlen

Dütschow (ots) -



Von einem Privatgrundstück in Dütschow bei Spornitz haben unbekannte Täter am Montag zwischen 09 Uhr und 13 Uhr ein Quad gestohlen. Der dem Eigentümer entstandene Schaden soll sich mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei fahndet jetzt nach dem orangefarbenen Quad der Marke ZEHJIANG CFMOTO mit dem amtlichen Kennzeichen PCH-FL 21 und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges. Hinweise nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



