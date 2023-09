POL-LWL: Schulwegunfall in Hagenow - Mädchen von Fahrrad erfasst

Hagenow (ots) -



Eine sechsjährige Schülerin ist am Dienstagmorgen in Hagenow von einem Fahrrad erfasst und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 07 Uhr auf dem Gehweg in der Bergstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Mädchen, das zu Fuß auf dem Weg zur Schule war, vom Lenker eines entgegenkommenden Fahrrades getroffen worden sein. Dabei erlitt die Schülerin eine Kopfplatzwunde. Die Mutter brachte das leicht verletzte Mädchen anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die 11-jährige Fahrradfahrerin kam mit dem Schrecken davon und überstand den Vorfall unverletzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell