POL-GÜ: 3,16 Promille und unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Güstrower Radfahrer stürzt vor den Augen der Polizei

Beamte der Polizei in Güstrow wurden während der Streifenfahrt gegen 00:45 Uhr der zurückliegenden Nacht auf einen 37-jährigen, erheblich alkoholisierten Radfahrer aufmerksam, als dieser im Bereich der Goldberger Straße von seinem Fahrrad fiel.



Aufgrund des Sturzes zog sich der Mann leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Nachdem die eingesetzten Beamten dem Mann zur Hilfe eilten, fiel der Deutsche insbesondere durch erheblichen Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Alkoholtest verschaffte den Beamten Klarheit - 3,16 Promille. Laut eigenen Angaben habe der Unfallfahrer zudem Betäubungsmittel konsumiert. Aus diesem Grund wurde bei dem in Güstrow wohnhaften Mann eine Blutprobe entnommen.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen sind bereits durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell