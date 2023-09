POL-HST: Auffahrunfall bei Lüssow

Stralsund (ots) -



Am Montag, dem 25.09.2023 gegen 12:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 194 etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Negast in Richtung Stralsund zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Volkswagen.



Beide fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Stralsund als die 36-jährige afghanische Fahrerin des Skoda verkehrsbedingt bremsten musste. Dies verkannte der 32-jährige deutsche Fahrer des VW augenscheinlich und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 36-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und musste nicht in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro, der VW war nicht mehr fahrbereit.



Für die Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung und des Fahrzeuges kam es bis etwa 14:00 Uhr zu leichten Verkehrseinschränkungen.



