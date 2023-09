POL-HST: Fahrradfahrer in Binz verunfallt durch Überholmanöver eines Pkw

Binz (ots) -



Bereits am Freitag, dem 22.09.2023 gegen 15:45 Uhr befuhr derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in Binz die Bahnhofstraße aus Richtung Serams kommend in Richtung Ortsmitte, als er von einem Pkw auf Höhe Einmündung Zinglingstraße überholte wurde.



Im Rahmen des Überholmanövers soll sich Gegenverkehr genähert haben, so dass der Überholer plötzlich und unvermittelt derart einscherte, dass der Fahrradfahrer bremsen musste, dadurch stürzte und gegen einen Baum prallte. Hierbei verletzte er sich, musste aber nicht notfallmedizinisch behandelt werden. Der Pkw hielt nicht an und entfernte sich letztlich. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.



Da der Anfangsverdacht einer Unfallflucht besteht, wird nach dem unbekannten Pkw und dessen Fahrer gesucht. Bei dem Pkw könnte es sich um einen blau-grauen Citroen Berlingo handeln. Der Fahrer wird als männlich, etwa 75 Jahre alt, kräftige Statur, ungefähr 170 cm groß, Halbglatze, graues Haar beschrieben.



Der Geschädigte sah den Fahrer mit seinem Pkw kurz nach dem Unfall und sprach ihn sogar auf das Geschehene an. Dieser winkte allerdings ab und entfernte sich erneut.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Pkw und dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Auch werden der entgegenkommende Pkw und dessen Insassen als Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder andere Polizeidienststelle.



