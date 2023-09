POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Waren (ots) -



Am 25.09.2023 gegen 12:45 Uhr ist es in der Mozartstraße in Waren zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind gekommen.



Eine 60-jährige deutsche Fahrzeugführerin fuhr eine in der Mozartstraße befindliche Grundstücksauffahrt mit ihrem PKW hinunter, um auf die Mozartstraße zu gelangen. Ein neunjähriger Junge befuhr den linken Gehsteig, der Mozartstraße von der Westsiedlung aus kommend in Richtung Schweriner Damm. Obwohl sich die 60-Jährige mit ihrem PKW langsam aus der Auffahrt auf den Gehsteig heran tastete, bemerkte sie auf Grund der schweren Einsicht des Gehsteiges den von rechts kommenden Fahrradfahrer zu spät. In Folge kam es zum Zusammenstoß des jungen Fahrradfahrers mit dem PKW, wobei sich der neunjährige Radfahrer leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Behandlung in das Müritzklinikum verbracht. Am PKW ist ein Schaden von 200 Euro entstanden.



