POL-HWI: Sachbeschädigung an Kabelverbindungen führt zu weiträumigen Internetausfällen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem es am 22. September zu Internetausfällen in mehreren Straßenzügen in Neukloster gekommen ist. Grund dafür ist eine Sachbeschädigung an Kabelverbindungen.



Kurz vor Mitternacht, zwischen 23:30 und 23:59 Uhr, sollen unbekannte Täter einen Verteilerkasten in der Bergstraße gewaltsam geöffnet und darin befindliche Kabel beschädigt haben. Obwohl es optisch nur zu einem kleinen Schaden gekommen ist, wird der wirtschaftliche Schaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Durch Kriminaltechniker wurden Spuren vor Ort gesichert.



Zeugen, die um den Tatzeitraum herum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



