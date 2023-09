Zeugenaufruf mit Phantombild

Details anzeigen Phantombild des Tatverdächtigen Phantombild des Tatverdächtigen

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt aufgrund eines Vorfalls vom 24. Juni dieses Jahres gegen einen unbekannten Mann, der nun mit einem Phantombild gesucht wird.

Am 24. Juni 2023 gegen 23:30 Uhr wurde eine Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann in eine Seitengasse in der Parchimer Innenstadt gezogen und unsittlich berührt.

Die Seitengasse befindet sich in der Blutstraße zwischen der VR Bank und einem Blumenladen. Die Geschädigte konnte sich im weiteren Verlauf befreien. Es ist nicht auszuschließen, dass Passanten den Vorfall mitbekommen haben.

Durch die Mithilfe der Geschädigten konnte ein Phantombild erstellt werden.

Die dort abgebildete Person kann zusätzlich wie folgt beschrieben werden:

circa 1,80 m groß

circa 28 – 32 Jahre alt

normale Figur

kurze schwarze Haare

schwarzer Vollbart

sprach sehr gebrochen deutsch

trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose

Wer kennt die Person oder kann sachdienliche Angaben zur Tat selbst geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208 888 2224 entgegen.