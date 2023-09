POL-SN: Körperliche Auseinandersetzungen am Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am Schweriner Marienplatz kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Die erste ereignete sich am Freitagabend gegen 23:00 Uhr:



Ein 22-jähriger Algerier wurde laut ersten Erkenntnissen von einem 43-jährigen Russen und einem 49-jährigen Deutschen körperlich angegriffen und floh augenscheinlich unverletzt. Mutmaßlicher Hintergrund der Auseinandersetzung könnte ein vorausgegangener Diebstahlsversuch des 22-Jährigen zum Nachteil der Angreifer gewesen sein. Der Algerier konnte später von Polizeibeamten in einer Straßenbahn angehalten und zur Sache befragt werden.



Dabei wurde festgestellt, dass er ein hochwertiges Fahrrad mit sich führte. Da der Verdacht des Diebstahls des Rades bestand, wurde es von der Polizei sichergestellt. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass das Rad tatsächlich am Abend durch Diebstahl abhandengekommen war. Es konnte an den Eigentümer zurückgegeben werden.



Gegen die Beteiligten, die laut ersten Informationen allesamt alkoholisiert waren, werden nun Strafverfahren geführt, die durch das Kriminalkommissariat Schwerin bearbeitet werden. Dabei wird auch die Auswertung von Videomaterial aus der Bildüberwachung vorgenommen.



Eine weitere Auseinandersetzung ereignete sich am Samstagnachmittag: Gegen 14.10 Uhr geriet laut ersten Erkenntnissen ein 25-jähriger Tunesier mit einer unbekannten Frau in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige der Unbekannten an den Haaren gerissen und ihr ins Gesicht gespuckt haben. Die Frau entfernte sich vor Eintreffen der Polizei und konnte bislang nicht ermittelt werden.

Gegen den 25-Jährigen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Des Weiteren erhielt er einen Platzverweis für den Bereich des Marienplatzes. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die unbekannte Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden.



Am frühen Sonntagmorgen schließlich gegen 0.45 Uhr kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung:



Laut ersten Erkenntnissen gerieten zunächst fünf Männer mit Migrationshintergrund in einer Straßenbahn in Streit. Als die Bahn am Marienplatz anhielt, stiegen die Personen aus und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei soll von einem der Beteiligten auch mit einem Bierglas zugeschlagen worden sein. Ein 39-jähriger Afghane wurde in der Folge verletzt und musste mit einer Kopfplatzwunde ins Klinikum gebracht werden. Ein weiterer Geschädigter verschwand noch vor Eintreffen der Polizei und blieb unbekannt.



Die Polizei konnte im weiteren Verlauf drei Tatverdächtige namhaft machen. Es handelte sich um einen 26-jährigen Marokkaner, einen 22-jährigen Algerier und einen 28-jährigen Tunesier.

Die Männer waren zum Teil alkoholisiert.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat auch zu diesem Sachverhalt die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und Spuren gesichert.



Des Weiteren werden Zeugen gesucht und der unbekannte Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 zu melden.



