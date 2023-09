POL-GÜ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht Vollsperrung Landesstraße 13 in Hanstorf im Landkreis Rostock

Güstrow (ots) -



Heute Morgen ereignete sich in der Ortschaft Hanstorf im Landkreis Rostock ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Traktors und eines PKW, aufgrund dessen die Ortsdurchfahrt für mehrere Stunden voll gesperrt werden musste.



Laut Erkenntnislage der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlung seien sich beide Unfallbeteiligte gegen 08:30 Uhr auf der L13 entgegen gekommen und vermeintlich aufgrund der Überbreite des Traktors des Herstellers Fendt miteinander kollidiert. Die 44-jährige Fahrerin des VW wurde hierbei leicht verletzt. Der 29-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Zur Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die L13 in beide Fahrtrichtungen für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte über umliegende Ortschaften umgeleitet.



Nach einer ersten Begutachtung wird der entstandene Gesamtschaden auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernimmt die Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell