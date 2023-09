POL-GÜ: Mehr als 50.000 Euro Gesamtschaden nach Einbrüchen in Neubukow

Güstrow (ots) -



Nachdem unbekannte Täter gewaltsam bei drei in Neubukow ansässigen Firmen eingebrochen sind und ein Fahrzeug sowie Werkzeuge im Gesamtwert von mehr als 40.000 Euro erbeuteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



Wie nach den ersten Ermittlungen bekannt geworden ist, verschafften sich die Täter vermutlich bereits in der Nacht vom 21.09. auf den 22.09.2023 gewaltsam Zutritt zu den drei Werksgeländen in der Neubukower Gewerbestraße und der Straße Am Stellwerk. Am Morgen des 22.09.2023 wurden jeweils Mitarbeiter auf die Taten aufmerksam und informierten die Polizei.



Bisherige Erkenntnisse lassen laut Aussage der ermittelnden Beamten den Rückschluss zu, dass die Einbrecher deren Fokus augenscheinlich auf hochwertige Werkzeuge gelegt hatten. So entwendeten sie u.a. lasergesteuerte Messeinrichtungen. Hierzu verschafften sich die Täter auch Zugang zu in Lagerhallen geparkten Firmenfahrzeugen und entwendeten darin vorhandenes Werkzeug. Eines dieser Fahrzeuge, ein Transporter des Herstellers Iveco, entwendeten die Diebe ebenfalls. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf mindestens 50.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam an allen Tatorten zum Einsatz, um Spuren zu suchen und diese als mögliche Beweismittel zu sichern. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell