POL-LWL: Polizei zog betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr

Die Polizei zog am Sonntagabend in Parchim einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr, der bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,67 Promille aufwies. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass dem 36-Jährigen das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, nicht gehörte. Angeblich hätte es der Mann gefunden und es dann an sich genommen. Die Polizei brachte den wohnungslosen Mann anschließend zur Blutprobenentnahme und erstattete Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das betreffende Fahrrad stellte die Polizei sicher. Im Zuge der Ermittlungen wird nun geprüft, ob der 36-Jährige das angeblich gefundene Fahrrad unterschlagen oder es sogar gestohlen hat.



