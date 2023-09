POL-LWL: Polizei ermittelt nach tätlicher Auseinandersetzung in Hagenow

Hagenow (ots) -



Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Sonntagabend in Hagenow, bei der ein Kind und ein Mann leicht verletzt wurden, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es zwischen einer mehrköpfigen aus Nordmazedonien stammenden Gruppe und einer vierköpfigen ukrainischen Familie zunächst einen verbalen Streit gegeben. Hintergrund sollen Streitigkeiten wegen persönlicher Belange der Beteiligten gewesen sein. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung sollen dann zwei Personen aus der sechsköpfigen Gruppe der Nordmazedonier heraus handgreiflich geworden sein. Eine Person soll zunächst das 9-jährige Kind der ukrainischen Familie zu Boden geschubst haben. Anschließend soll dessen Vater von zwei Personen der Gruppe attackiert worden sein. Durch den Angriff wurde der 9-jährige Junge leicht am Rücken verletzt. Der 47-jährige Kindsvater erlitt Hautabschürfungen. Wenig später verließen die Angreifer sowie die restlichen Gruppenmitglieder den Tatort. Die hinzugezogene Polizei konnte wenig später einen der beiden Tatverdächtigen ermitteln. Der 27-jährige Beschuldigte machte vor Ort keine Angaben zum Sachverhalt. Die Polizei nahm gegen den Tatverdächtigen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell