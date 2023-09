POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige in Schwerin wiederholt von zu Hause abgängig

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet aktuell nach einem 14-jährigen Mädchen aus Schwerin:



Die Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit ist seit dem 15.9. zum wiederholten Male aus der elterlichen Wohnung in Schwerin-Lankow abgängig und derzeit unbekannten Aufenthaltes.



Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vor.



Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:



Ca. 170 cm groß, trägt graue Jacke, helle Jeans, weiße Schuhe.

Ein Bild der Gesuchten befindet sich hier:



https://fcld.ly/vermpsn0925



Wer die Jugendliche gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache mit der Polizei Schwerin in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell