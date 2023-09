POL-SN: Motorradfahrer und Sozius (Kind, 9 Jahre) bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



Gestern wurden in Schwerin bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen leicht verletzt:



Gegen 16.05 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Ludigslust-Parchim mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Ludwigsluster Chaussee. Mitfahrer war sein 9-jähriger Enkel.



In Höhe Slüterufer kam es zur Berührung mit einem Pkw, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte.



Er und sein Enkel erlitten unter anderem Schürfwunden und mussten ins Klinikum gebracht werden.



Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel seitens des 53-jährigen Pkw-Fahrers zu dem Unfall geführt haben.

Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro; das Motorrad musste abgeschleppt werden.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden vom Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



Es handelt sich bei allen Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.



