POL-HRO: Unfall auf der B 106 bei Kirch Stück - Vollsperrung - Erstmeldung

Kirch Stück (ots) -



Gegen 05:50 Uhr kam es am heutigen Montagmorgen, 25.09.2023, auf der

B 106 kurz vor der Ortslage Kirch Stück aus Richtung Wismar kommend

zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen sind hier zwei Fahrzeuge frontal

zusammengeprallt.

Die Rettungs- und Polizeimaßnahmen an der Unfallstelle laufen

derzeit.

Die B 106 ist aktuell voll gesperrt. Es ist momentan davon

auszugehen, dass die Vollsperrung noch mindestens eine Stunde

andauern wird.

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer darum, dass die

Unfallstelle weiträumig umfahren wird, da eine Umleitung im Bereich

der Unfallstelle nicht möglich ist.

Es wird nachberichtet.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



