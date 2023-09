POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen Klein Helle und Mölln, Landkreis MSE

Malchin (ots) -



Am 24.09.2023 kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person im Rahmen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.



Ein 33-jähriger ukrainischer Fahrzeugführer, sowie ein 20-jähriger Fahrzeugführer (deutscher Staatsbürger) befuhren die B104 von Stavenhagen in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Dabei lieferten sie sich nach Zeugenaussagen bei überhöhter Geschwindigkeit zum Teil riskante Überholmanöver. Auf der Strecke zwischen Klein Helle und Mölln kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 20-jähriger Ukrainer nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Brückengeländer kollidierte. Dabei erlitt er leichte Brandverletzungen am Unterarm. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass beide Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4.000EUR.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell