POL-NB: 15.000 Euro Sachschaden nach fahrlässiger Brandstiftung

Am 23.09.2023 gegen 18:55 Uhr wurde der Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle eine brennende Outdoor-Küche in Frankenthal bei Samtens gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Samtens, Poseritz und Rambin mit insgesamt 50 Kameraden bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie sich herausstellte, brannte ein Nebengelass, welches als Küche benutzt wird. Die Küche eines örtlichen Catering-Services wurde zur Verpflegung der Teilnehmer der an diesem Wochenende abgehaltenen Anti- LNG-Demonstrationen genutzt. Als Brandursache konnte ein Topf mit brennendem Fett ermittelt werden. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zum Einsatz, um Spurenmaterial zu sichern. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.



