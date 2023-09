POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und einer leichtverletzten Person

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 23.09.2023, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich in der Grimmer Straße in Greifswald, Höhe Kindertagesstätte "Hundertwelten", ein Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein 87-jähriger deutscher Fahrer eines Skodas bog von der Oil-Tankstelle kommend links ab und musste an der dortigen Lichtzeichenanlage vor dem Kindergarten verkehrsbedingt halten. Laut Angaben des Unfallverursachers konnte er das Bremspedal nicht richtig betätigen, da er abrutschte. Infolgedessen fuhr er dem vor ihm wartenden PKW Renault (61- jähriger deutscher Fahrer) auf und dieser wiederum touchierte den vor ihm wartenden PKW BMW (35- jährige deutsche Fahrerin). An zwei der drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Unfallverursacher erlitt aufgrund der Kollision Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zuvor beseitigte die Berufsfeuerwehr die austretende Kühlflüssigkeit.



