POL-HRO: Brand einer Strohmiete in Hohen Schwarfs (LK Rostock)

Am 23.09.2023 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Brand einer Strohmiete in Hohen Schwarfs (LK Rostock). Insgesamt entzündeten sich 450 Strohballen. Aus diesem Grunde wurden die Feuerwehren Göldenitz, Kessin, Lieblingshof und Petschow zur Brandbekämpfung alarmiert. Da die Löscharbeiten die Nacht andauern bleibt die Straße zwischen Hohen Schwarfs und Kavelstorf gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Während des Einsatzes erhärtete sich der Verdacht gegen zwei Kinder aus der Region, die kurz zuvor dort mit offenem Feuer hantierten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



