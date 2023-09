POL-NB: 80- jährige, alkoholisierte E- Bike- Fahrerin stürzt

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.09.2023 ereignete sich um 19:25 Uhr im Bereich der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Zubringer der B96 Ecke Woldegker Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrradfahrerin alleinbeteiligt stürzte.



Die 80-jährige Fahrradfahrerin (deutsche Staatsangehörige) befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg des Zubringers der B96 in Fahrtrichtung Woldegker Straße. Hierbei kam diese zu Fall und kollidierte mit der rechtsseitig befindlichen Balustrade. Sie wurde durch angeforderte Rettungssanitäter vor Ort behandelt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wirkte die Verunfallte nicht klar orientiert, sodass eine Atemalkoholmessung vor Ort durchgeführt wurde. Diese ergab einen Wert von 1,04 Promille. Im Klinikum Neubrandenburg erfolgte eine Blutprobenentnahme aufgrund des Atemalkoholwertes. In diesem Zusammenhang wurde durch die eingesetzten Beamten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Die verletzte Fahrradfahrerin verblieb zur weiteren Behandlung stationär im Krankenhaus. Sachschäden sind durch den Unfall nicht entstanden.



