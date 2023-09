POL-NB: Nach Fußballspiel- Bus der Gästemannschaft beschädigt

Waren(LK MSE) (ots) -



Am 23.09.2023 kam es gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Müritzstadion zu einer Sachbeschädigung.

Nach dem Ende der Fußballpartie SV Waren 09 - VFC Anklam (Ergebnis: 3:0) griffen zwei Fans des Heimatvereins mit Rauchkörpern den Bus der Gästemannschaft aus Anklam an. Dieser wurde durch das Bewerfen mit den Brandgegenständen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Einer der Tatverdächtigen (20 Jahre, deutscher Staatsangehöriger) wurde von dem Busfahrer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten aus den Revieren Waren und Röbel festgehalten. Dieser war erheblich alkoholisiert. Gegen die Tatverdächtigen wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.



