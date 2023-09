POL-NB: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 23.09.2023 gegen 16.45 Uhr ereignete sich auf der L205 zwischen Nossentin und Silz ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße aus Richtung Nossentin kommend in Richtung Silz. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte der Fahrzeugführer zwei Radfahrer während des Überholvorganges.

Eine 56-jährige Radfahrerin wurde infolge der Kollision schwerverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Der 62-jährige Radfahrer verletzte sich infolge der Kollision nicht.

Es entstand Sachschaden an den beiden Fahrrädern und am PKW. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro.



