POL-NB: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen einem Motorrad- und Fahrradfahrer

Am 23.09.2023, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 25

zwischen Neustrelitz und der Ortschaft Lindenberg zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad,

infolgedessen beide Unfallbeteiligten schwerverletzt wurden.

Ursächlich für den Zusammenstoß war offenbar ein Vorfahrtsfehler des

Radfahrers.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 44-jährige deutsche

Fahrer eines Motorrads der Marke BMW die L 25 in Richtung

Neustrelitz. Der 45-jährige Radfahrer fuhr seinerseits in gleicher

Richtung auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg. Im

Bereich der Unfallstelle kreuzt der Radweg die Landesstraße. Hierbei

ist die Wartepflicht mittels Verkehrszeichen 205 für die Radfahrer

geregelt. Der 45-jährige Deutsche überfuhr die Landesstraße trotz

Wartepflicht und wurde dabei von dem Kraftrad erfasst. Beide

Schwerverletzten mussten anschließend in umliegende Krankenhäuser

gefahren werden.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die L25 etwa eine Stunde

lang voll gesperrt werden. Gegen 14:45 Uhr war die Strecke wieder

frei befahrbar. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von

5.500 Euro.





