POL-HRO: Mitsubishi-Fahrerin nach Unfall auf der K 103 schwer verletzt

Am 23.09.2023 ereignete sich gegen 12:35 Uhr auf der K103 bei

Zittow/Leezen ein schwerer Unfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 51-jährige Fahrerin eines

Mitsubishi die K 103 aus Richtung Zittow kommend in Richtung Leezen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die 51-Jährige mit ihrem

Mitsubishi nach dem Durchfahren einer Rechtskurve nach rechts von der

Fahrbahn ab. In der Folge "tauchte" das Fahrzeug in den Straßengraben

ein, überschlug sich und kollidierte schließlich mit einem

Straßenbaum. Hier kam der Mitsubishi zum Stehen. Durch den Unfall

wurde die 51-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Leezen und Cambs befreiten die

Schwerverletzte aus dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber kam zum

Einsatz. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 51-Jährige zur

weiteren medizinischen Versorgung ins Helios Klinikum nach Schwerin.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs kam ein Sachverständiger der

DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Der Mitsubishi war im

Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der

Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Eine erste

Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der 51-Jährigen an der Unfallstelle

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Unfallzeugen im

Polizeirevier Sternberg unter der TelNr.: 03847-43270 melden. Die

Hinweise können auch über die Online-Wache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet

