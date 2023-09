POL-HRO: Zeuge unterbindet Fortsetzung einer Alkoholfahrt

Schwerin (ots) -



Am Samstagvormittag des 23.09.2023 erhielt die Polizei gegen 09:50

Uhr einen Hinweis, dass an der Kreuzung "Wickendorfer Straße" und "An

der Chaussee" in Schwerin-Medewege eine augenscheinlich

alkoholisierte Ford-Fahrerin an der Weiterfahrt gehindert wird.

Zuvor hatten Zeugen das Fahrzeug bereits in auffälliger Fahrweise

festgestellt.

An der Kreuzung stoppte die Fahrerin des Ford bei "Rot" erst weit

hinter der Haltelinie. Um sich zu vergewissern, dass bei der Fahrerin

alles in Ordnung ist, stieg der 49-jährige Zeuge aus seinem

nachfolgenden Pkw und ging zum Ford. Bereits nach dem Öffnen der

Fahrertür konnte dieser bereits starken Alkoholgeruch im

Fahrzeuginneren wahrnehmen. Anschließend zog der 49-Jährige beim Ford

den Fahrzeugschlüssel ab und konnte dadurch eine mögliche Weiterfahrt

unterbinden.

Die 59-jährige Fahrerin hatte bei der Überprüfung des Atemalkohols

einen Wert von 2,75 Promille. Nachfolgend wurden eine

Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sowie der

Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die 59-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr

strafrechtlich verantworten. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den

Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei bedankt sich für das umsichtige Handeln.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell